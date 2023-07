“Game Over”, Gelsomino: “Operazione che dà speranza. È stata colpita duramente la mafia foggiana”

“Un duro colpo alla criminalità foggiana, un segno tangibile dell’impegno dello Stato contro le associazioni criminali”. Esordisce così una nota di Camera di Commercio Foggia sulla recente operazione antimafia “Game Over”. “Sappiamo che la presenza di gruppi criminali organizzati non aiuta il sistema produttivo di Capitanata e dell’intero Mezzogiorno – si legge ancora -. In questo scenario la maxi-operazione ‘Game Over’ è uno sprone a credere nella legalità ed un’iniezione di fiducia per imprenditori e cittadini”.

“All’indomani della massiccia operazione denominata ‘Game Over’ mi sento di ringraziare i militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando di Foggia, coordinati dalla Dda di Bari. Un’operazione che ha colpito duramente la criminalità foggiana e che dà speranza e nuova forza al sistema imprenditoriale di Capitanata”. Con queste parole, il presidente della Camera di Commercio, Damiano Gelsomino (in foto), esprime compiacimento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine con l’operazione “Game Over”, con cui sono state disposte misure cautelari nei confronti di 82 indagati, tra cui esponenti di vertice della “Società Foggiana”, responsabili di reati finalizzati alle estorsioni nei confronti del sistema imprenditoriale e al traffico di sostanze stupefacenti.

“La squadra Stato – conclude Gelsomino – è ben presente sul territorio e opera incessantemente per garantire giustizia e legalità. I cittadini e gli imprenditori devono essere fiduciosi e devono credere nelle Istituzioni, nella Magistratura e nelle Forze di Polizia. Perseguendo la legalità, la parte virtuosa e perbene della comunità foggiana riuscirà a prevalere e a sconfiggere le minoranze criminali”.