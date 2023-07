Affrontare i rischi estivi: prevenzione incendi nelle aziende

Con l’arrivo delle alte temperature estive, le aziende affrontano nuove sfide per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Il caldo infatti può aumentare il rischio di incendi, mettendo a repentaglio la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività aziendali.

PRATICHE DA EVITARE

Durante l’estate, alcune cattive pratiche possono innescare incendi negli ambienti aziendali, con gravi conseguenze per la sicurezza dei lavoratori e l’integrità delle strutture. Un elemento cruciale riguarda le aree di stoccaggio. Se materiali infiammabili, come solventi, vernici o materiali chimici, vengono posizionati in prossimità di fonti di calore, come lampade o impianti elettrici, il rischio di incendio aumenta notevolmente. Studi hanno evidenziato come incidenti legati al riscaldamento di superfici siano un’altra causa comune di incendi estivi nelle aziende. Ad esempio, superfici metalliche esposte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore possono surriscaldarsi, innescando l’incendio. Inoltre, il mancato rispetto delle normative di sicurezza può contribuire alla propagazione degli incendi.

BEST PRACTICE

Per evitare incendi estivi e preservare la sicurezza nelle aziende, è fondamentale adottare alcune best practice. In primo luogo è necessaria un’attenta gestione delle aree di stoccaggio. Assicurarsi che i materiali infiammabili siano correttamente segregati da fonti di calore e che siano adeguatamente etichettati. Un magazzinaggio sicuro e ordinato riduce la probabilità di incidenti. Inoltre la corretta gestione dei rifiuti e l’eliminazione tempestiva di materiali infiammabili sono altre misure preventive cruciali. L’utilizzo di materiali ignifughi e rivestimenti resistenti al calore può contribuire a prevenire la propagazione degli incendi. Proteggere le superfici esposte al sole con schermature o isolanti termici riduce il rischio di surriscaldamento e di conseguenza di fuochi accidentali. L’utilizzo di sistemi di rilevamento avanzati e l’implementazione di procedure di evacuazione ben pianificate possono salvare vite umane e ridurre al minimo i danni causati dagli incendi. Infine, garantire la conformità alle normative di sicurezza è un passo fondamentale.

LA NORMATIVA

Lo stato italiano cerca di tutelare i lavoratori e le aziende incentivandoli ad adottare misure di prevenzione e di protezione. Basti vedere il D.Lgs. 81/2008 che prevede una serie di importanti misure, tra cui:

La valutazione dei rischi

La programmazione della prevenzione

L’informazione e la formazione dei lavoratori

L’uso di dispositivi di protezione individuale

La manutenzione delle attrezzature di lavoro

L’organizzazione del lavoro

La gestione delle emergenze

Tuttavia, spesso si riscontrano lacune nella conoscenza delle normative o nella loro corretta implementazione e si tende ad intervenire quando è troppo tardi. Altre volte non si dà il giusto valore alle norme e si tende a sottovalutare il rischio in caso d’incidente e le sanzioni derivanti da possibili controlli.

GAMI: IL PARTNER PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Per le aziende che desiderano affrontare efficacemente i rischi estivi e garantire la sicurezza dei loro dipendenti, Gami si presenta come il partner ideale. Con una vasta esperienza nel settore della sicurezza antincendio e personale altamente qualificato, Gami offre soluzioni personalizzate che permettono alle aziende di adeguarsi alle normative italiane. Gami offre una gamma completa di servizi, dalla rilevazione dei rischi all’implementazione di sistemi antincendio avanzati, dalla manutenzione fino alla formazione del personale aziendale. Con queste best practice e l’assistenza di Gami, le aziende possono proteggere il loro personale e le loro attività durante l’estate, riducendo al minimo i rischi di incendio e garantendo una maggiore tranquillità operativa. Contattaci per ricevere una consulenza personalizzata e scopri come possiamo aiutarti a garantire la sicurezza e la continuità delle tue attività aziendali durante l’estate e oltre.