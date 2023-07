Mafia, il “sistema della droga” inventato da Moretti con il ragioniere. Sull’eroina Bruno aveva l’esclusiva

Fiumi di cocaina ma senza tralasciare la “nera”, ovvero l’eroina. È quanto emerge dalle oltre 2400 pagine dell’ordinanza del gip Rinaldi che ha portato all’arresto di 82 persone tra capi e sodali della “Società Foggiana”. Decisive le rivelazioni dei pentiti che agli inquirenti hanno parlato anche dei contatti tra i clan della città e Franco Nardino, 60enne boss di San Severo detto “Kojak”, da sempre legato ai foggiani, già colpito in passato da condanne per mafia. In buona sostanza, un “pezzo da Novanta” della criminalità di Capitanata.

In un episodio, ricostruito nelle carte dell’operazione “Game Over”, viene fuori che “Kojak” avrebbe fornito droga di scarsa qualità (mezzo chilo di eroina in cambio di 4mila euro quale anticipo di pagamento dell’intera partita) ai foggiani tanto che lo stupefacente sarebbe stato restituito nel giro di poche ore. “Il giorno in cui è avvenuta la restituzione della sostanza stupefacente a Nardino – si legge nell’ordinanza – è stata intercettata una conversazione tra Alessandro Aprile detto ‘Skiattamurt’ e Angelo Bruno, alias ‘La Ciotta’, nel corso della quale quest’ultimo ha chiesto conferma della restituzione del pacco”. Inoltre ci sono le dichiarazioni dei pentiti secondo cui a Bruno “era affidato il traffico dell’eroina nel territorio di Foggia”. “Lo chiamano ‘Il Pirata’(...) Fa la… Come si dice? (…) La nera. Come si dice? L’eroina, fa l’eroina (…) E lui… La può fare solo lui a Foggia, non la deve fare più nessuno”.

“La finalizzazione alla cessione di tale sostanza stupefacente ricevuta si trae dal quantitativo acquistato, di ‘mezzo chilo’, significativamente superiore a quello detenibile ai fini di uso personale – si legge ancora -, nonché dalla circostanza che Aprile e Sardella durante il trasporto della sostanza stupefacente all’interno dell’auto hanno rivelato come gli stessi non fossero assuntori di tale tipologia di droga, avendo commentato scherzosamente l’effetto drogante delle esalazioni. Lo stesso Aprile, poi, ha giustificato l’esigenza di restituire la sostanza stupefacente in ragione del fatto che tale scarsa qualità non avrebbe avuto mercato a Foggia“.

Quanto a Nardino, la consapevolezza della finalizzazione della cessione di 500 grammi di eroina, “si trae – secondo il gip – dal tenore della conversazione intercorsa tra lo stesso ‘Kojak’ e Sardella, riferita da quest’ultimo ad Aprile, durante la quale Nardino ha evocato la necessità di ‘mangiare’, prospettando l’esigenza di dividere con il ‘gruppo’ i ricavi derivanti dalle attività illecite e prospettando al contempo la volontà di parlare con ‘il Vecchio’, da identificarsi con Rocco Moretti“, quest’ultimo capo assoluto della mafia foggiana da almeno un trentennio, conosciuto con il soprannome “Il porco”, già al 41 bis ma arrestato anche per “Game Over”.

Riguardo alla droga, il collaboratore di giustizia Carlo Verderosa, ex morettiano, ha riferito che “l’imposizione di rifornirsi unicamente dai canali del sodalizio era riferita al traffico di cocaina e ha precisato che la distribuzione dell’eroina era stata affidata proprio ad Angelo Bruno che, dietro versamento nelle casse del sodalizio di un importo inizialmente pari a 10.000 euro al mese, poi rimodulato al ribasso in ragione dei minori introiti conseguenti al minor volume d’affari, era l’unico autorizzato a distribuirla al dettaglio nella città di Foggia“.

Il pentito ha chiarito che prima di intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia, era a conoscenza del fatto che Bruno versasse nelle casse del sodalizio criminale la somma di “3.000 euro al mese per esercitare tale illecita attività”.

Il “sistema della droga”