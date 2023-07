Fiamme sul Gargano, si aggrava la situazione a Vieste. Pronta l’evacuazione di tre note strutture turistiche

Si aggrava la situazione a Vieste dove da alcune ore è in atto un grosso incendio che sta distruggendo ettari di pineta tra la baia di San Felice e Portonuovo. Le fiamme alimentate dal forte vento di garbino (43 gradi la temperatura) stanno lambendo le strutture turistiche di Gattarella, Hotel Gargano e Hotel Portonuovo. Il sindaco Giuseppe Nobiletti è già sul posto e sta per ordinare l’evacuazione dalle tre strutture ricettive in questo periodo gremite di turisti.

Lo stesso Nobiletti è molto arrabbiato perché nonostante le numerose richieste sulla zona non ancora sono arrivati i canadair. “È assurdo sentirsi dire che gli aerei non possono alzarsi per il troppo caldo. Mi auguro che non succeda nulla di grave alle persone che saremo costretti subito a fare evacuare”. Il sindaco ha inoltre raccomandato di non mettersi in viaggio verso Vieste e soprattutto di non recarsi sulle zone interessate.

Quella di Vieste è la situazione più grave ma non l’unica. Un altro incendio di vasta entità sta interessando da diverse ore i boschi di Cagnano Varano. Qui stanno operando i canadair. Mentre c’è preoccupazione in località Ruggiano tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo anche in questo caso per un rogo scoppiato per cause ignote.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui