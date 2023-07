Evacuati Gattarella e due hotel, turisti trasferiti nelle palestre di Vieste. Intanto, le fiamme avanzano

È di nuovo l’inferno sul Gargano dove qualcuno rivede gli spettri del 2007, l’anno in cui un incendio devastò il promontorio, soprattutto a Peschici. Nel pomeriggio sono stati evacuati il Centro Turistico Gattarella e gli Hotel Gargano e Portonuovo di Vieste. Si parla di circa duemila persone. Le fiamme purtroppo avanzano spinte da un forte vento caldo da sud e si stanno portando a ridosso delle strutture turistiche situate a pochi chilometri dal centro garganico. Grande paura tra i viestani e i numerosi turisti che in questi giorni hanno raggiunto la città del Pizzomunno.

Coloro che erano presenti nelle tre strutture evacuate sono stati invitati a recarsi in città dove il Comune sta predisponendo le varie palestre per ospitare le persone durante la notte. Il sindaco Giuseppe Nobiletti si trova ancora sul posto e segue con attenzione l’evolversi della situazione che diventa sempre più drammatica. “Il fuoco avanza e i mezzi aerei non ancora si vedono. Spegnere le fiamme da terra è pressochè impossibile, il vento è troppo forte. Ho interessato il prefetto di Foggia e il presidente Emiliano, speriamo bene. Ma ho tanta paura, la situazione è sempre più drammatica. Rinnovo l’appello a tutti di non mettersi in viaggio per raggiungere Vieste e soprattutto i luoghi interessati dall’incendio“.

Gli ospiti dell’hotel Portonuovo sono stati sistemati presso l’hotel Pizzomunno della stessa proprietà.

