Brucia ancora il Gargano, grave incendio a ridosso della Baia di San Felice tra Vieste e Pugnochiuso

Il Gargano continua a bruciare. È soprattutto la zona di Vieste ad essere interessata in queste zone da diversi focolai. L’ultimo in ordine di tempo, il più grave, a ridosso della baia di San Felice tra Vieste e Pugnochiuso, una delle zone più belle dal punto di vista paesaggistico. Sul posto sono già all’opera i mezzi antincendio della Protezione Civile Pegaso e le GEV Capitanata. Con loro vigili del fuoco e carabinieri forestali, ma vista la gravità dell’incendio, alimentato da un forte vento bollente di libeccio, sarà necessario l’intervento dei canadair. È già la terza volta nell’arco di un mese che viene colpita la zona di San Felice.

Nel frattempo, un altro incendio di vasta entità sta interessando da diverse ore i boschi di Cagnano Varano. Qui stanno operando i canadair. Mentre c’è preoccupazione in località Ruggiano tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo anche in questo caso per un rogo scoppiato per cause ancora poco chiare.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui