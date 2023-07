Yacht di lusso e Lamborghini a Manfredonia. A bordo dell’imbarcazione oltre 100 passeggeri

“Emerald Azzurra”, yacht di lusso di 110 metri con a bordo 79 membri di equipaggio e 103 passeggeri è attraccato nelle scorse ore al Molo di Ponente a Manfredonia.

“Fa bella mostra di sé con alle spalle lo skyline del centro storico – scrive il sindaco Rotice -. Ad attenderli sulla banchina decine di Lamborghini pronte ad accompagnarli alla scoperta della città e del territorio. Una gran bella occasione di promozione e valorizzazione della nostra città a livello internazionale. Grazie ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto di Manfredonia ed all’Agenzia Marittima De Girolamo per aver coordinato e reso possibile questa opportunità per la nostra città. Il mare si conferma la strada del futuro per Manfredonia, la risorsa principale sulla quale puntare per lo sviluppo”.