“Cercheremo di tenere aperte le scuole anche d’estate”. A Vieste l’annuncio a sorpresa del ministro

Ospite del Festival Libro Possibile a Vieste, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha fatto il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. “Abbiamo aggiunto fondi a quelli già stanziati e su base volontaria cercheremo di tenere aperte le scuole anche d’estate per aiutare le famiglie dei lavoratori”.

Un annuncio che sicuramente non farà felici gli operatori turistici del settore balneare che da tempo chiedono di riportare le aperture delle scuole ad ottobre e no ad inizio settembre quando soprattutto da queste parti è ancora tempo di vacanze. Il ministro ha poi ammesso il forte divario che esiste tra nord e sud. “Puntiamo a valorizzare i talenti attraverso la scuola che mette al centro la persona. Purtroppo il divario esiste ed è drammatico, il nostro Governo proverà ad invertire la tendenza. Dal prossimo anno ci saranno più docenti, una formazione particolare per i docenti stessi che saranno pagati con ulteriori soldi, ci sarà l’estensione del tempo scuola”.