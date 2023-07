“Guaglione” vola su youtube. Oltre 50mila visualizzazioni in pochi giorni per l’ultimo brano di Gianni D’Angelo 

Oltre 50mila visualizzazioni su youtube in pochi giorni per l’ultima canzone di Gianni D’Angelo. “Guaglione”, brano che racconta le storie dei “ragazzi di strada”, immergendosi nei vicoli e nei destini dei “giovani cresciuti senza sogni”, sta spopolando sulla piattaforma, catturando l’attenzione del pubblico più attento soprattutto in Puglia e in Campania.

Il merito è del testo toccante, “pieno di verità e speranza”– come commentano gli utenti del web – e di una musicalità energica e intrigante. Ma il successo è frutto anche del video girato, a metà giugno, nel cuore di Foggia e firmato dalla prestigiosa casa di produzione “Think Cattleya Maestro”.

“Credo molto in questa canzone – ha detto Gianni D’Angelo – perché racconta storie di ragazzi che rischiano di perdere gli anni migliori della loro vita seguendo strade che non portano a niente; giovanissimi che si trovano a compiere delle scelte che potranno segnare il loro futuro o che rischiano di arrendersi a un destino che sembra già irrimediabilmente segnato. Il successo di questo progetto musicale credo dipenda dall’empatia che suscitano le storie che custodisce”.

Il giovane cantante di origini foggiane, ma con una lunga esperienza musicale alle spalle, ha lanciato per l’occasione un contest su TikTok. I tre video più belli e di tendenza realizzati sulle note di “Guaglione” nella piattaforma video verranno premiati con una sorpresa.

Intanto, sono già cliccatissimi i contenuti realizzati sulle note del brano dai noti TikToker Patoseno7 e Titty Mancy, giovane influencer con circa 250mila follower.