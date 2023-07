La “banda del monopattino” molesta i passanti nel centro di Foggia. “Mi hanno insultato e sbeffeggiato”

Ragazzini di 11-12 anni scorrazzano sull’isola pedonale di Foggia e sbeffeggiano i passanti. A l’Immediato è giunta la denuncia di un cittadino – invalido civile – che ieri passeggiava tranquillamente su corso Vittorio Emanuele II con alcuni familiari. “Due ragazzini, uno senza dubbio più scafato dell’altro, hanno iniziato a girarci attorno con i monopattini prendendo di mira il sottoscritto – spiega l’uomo che preferisce restare anonimo -. Mi hanno insultato. Mi guardavano con aria di sfida dandomi dello stupido. Hanno continuato a molestarmi verbalmente per almeno dieci minuti, sbeffeggiandomi in tutti i modi”.

Poi si chiede: “Ma i genitori dove sono? È normale un atteggiamento del genere? Questa città è allo sbaraglio. In centro accade anche di molto peggio e nessuno interviene. Ieri è successo tutto intorno alle 22 e non c’era l’ombra di un vigile. Sembrano impegnati solo nel quartiere ferrovia, ma credo che i migranti siano molto più tranquilli di questi ragazzini sul monopattino”.

Chi parla ci ha spiegato di aver visto i due unirsi ad altrettanti coetanei sempre a bordo del monopattino. Una sorta di “banda del monopattino” che fa quello che vuole in pieno centro cittadino. “Su questi ragazzini bisognerebbe intervenire subito affinché non diventino i delinquenti di domani. Poi non ci lamentiamo se si parla di Foggia solo per vicende negative. Qui nessuno denuncia quello che accade. Nessuno fa niente per invertire la rotta“.

Va inoltre ricordato che lo scorso anno il Comune cercò di frenare il fenomeno dei monopattini. In alcuni casi vennero accertate e sanzionate infrazioni ad una Ordinanza Dirigenziale perché qualcuno circolava sull’area pedonale dopo le ore 18. La sanzione prevista dal Codice della Strada ammonta a 83 euro. Ieri sera, stando alla denuncia del cittadino, è successo tutto alle 22.

