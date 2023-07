Auto in sosta a Foggia, attivi tutti i parcometri. La società Gps: “Pagamenti possibili anche con la app”

“La società Gps informa i cittadini sugli sviluppi inerenti l’avvio della gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia. Ad oggi sono attivi tutti i parcometri installati”. Lo riporta la Gps in una nota: “Proseguiranno in questi giorni i test di verifica per il corretto funzionamento di tutti i dispositivi. Spiega Gps che per effettuare il pagamento della sosta al parcometro basta inserire le monete in base al tempo di permanenza che si desidera effettuare digitando in seguito il tasto verde ‘valid’; il parcometro emetterà il titolo utile per sostare nelle zone di sosta a pagamento, come identificate dal ‘Piano della Sosta’ emanato dal Comune di Foggia (zona rossa e zona gialla)”.

Poi Gps fa sapere che “a breve sarà attivato il riconoscimento del veicolo in sosta tramite il caricamento della targa sul parcometro e i pagamenti elettronici con carta di credito e bancomat. Rimane invariata la modalità di pagamento della sosta anche attraverso i ‘gratta e sosta’. La lista dei rivenditori autorizzati è consultabile sui social e sul sito web ‘Foggia Parcheggi’. Presto sarà possibile pagare la sosta anche con l’app Gps, in fase di implementazione per la città di Foggia, nonché con le altre app partner di Gps che verranno rilasciate sul territorio”.

Infine Gps ricorda che “gli abbonamenti per la sosta negli stalli blu, pur mantenendo la propria validità, devono essere necessariamente aggiornati ai sensi del Nuovo Regolamento della Sosta approvato dalla Commissione Straordinaria con Deliberazione n. 8 del 10/02/2022. Si invitano pertanto tutti gli abbonati a formalizzare l’aggiornamento, entro il 31 luglio 2023, recandosi presso gli uffici di Gps in Corso G. Garibaldi n.65. Prossimamente verrà attivata anche la piattaforma web per il rilascio online degli abbonamenti”.