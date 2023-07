Che fine ha fatto la nave per le Tremiti? Mistero sulla barca da 350 posti per i collegamenti da Manfredonia

Che fine ha fatto la nave che da fine luglio dovrebbe collegare Manfredonia alle Isole Tremiti? Non c’è. Perché la società che si è aggiudicata la gara non ha navi disponibili per i servizi pubblici di traghettaggio. La Blu Navy Ferries è l’operatore che si è aggiudicato il bando, che prevede un minimo di 31 corse da effettuarsi nel periodo che va dal 14 luglio al 3 settembre.

La Blu Navy Ferries è stata preferita alla Gargano Metro Marine, che ha espletato il servizio l’anno precedente, per la migliore offerta tecnica: la nave proposta è più giovane, più capiente e più veloce dell’altra. Proprio qui nasce il quesito, perché stanno tardando? Intoppi burocratici? Difficoltà ad espletare il servizio?

Pochi giorni fa Il Battelliere, noto portale specializzato nella nautica professionale, ha inviato a tutti i suoi iscritti un annuncio chiaro dove un operatore ignoto ricerca una barca, adibita al trasporto passeggeri, con capienza 300-350 passeggeri, velocità superiore ai 20 nodi, età inferiore ai 20 anni.

L’annuncio termina con la richiesta di disponibilità immediata e in servizio dal 20 luglio al 15 settembre. Sembra proprio la nave dichiarata per il servizio di Manfredoni. Esiste davvero la barca dichiarata? Intanto siamo al 18 luglio e nessuna imbarcazione offre il collegamento tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui