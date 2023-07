Allerta cianobatteri nel lago di Varano, scattano i divieti. Regione Puglia dispone intervento di “somma urgenza”

“A seguito di colorazione anomala delle acque del Lago di Varano, riscontrata dall’ ARPA durante il campionamento dei punti di monitoraggio delle acque di balneazione del lago di Varano, nella giornata dell’11 luglio 2023, sono state effettuate analisi aggiuntive ai parametri microbiologici previsti dalla normativa. L’osservazione microscopica dei campioni, ha evidenziato presenza di cianobatteri con densità superiore a 20.000.000 cell/L, riconducibili alla fase di allerta, prendendo a riferimento quanto riportato nelle Linee Guida «Ciano-batteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione» di cui al Decreto del 16 Luglio 2018, che ha modificato l’art.3 del D.M. 30/03/2010. Quindi, in considerazione delle modalità di campionamento ed analisi svolte, Arpa -con nota n.50074 del 13/07/2023- ha comunicato tali criticità, considerate estese a tutte le aree di balneazione del Lago, ai Sindaci di Cagnano Varano ed Ischitella nonché al SISP ASL , per gli adempimenti di competenza”. Lo comunicano con una missiva urgente ai sindaci il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il vicepresidente Raffaele Piemontese.

“Di conseguenza, con ordinanza n.33 del 15 luglio 2023 – proseguono -, a tutela della salute e pubblica incolumità, il Sindaco di Cagnano Varano, anche sulla base della nota SISP ASL FG prot. n.8091/2023, ha ordinato il divieto provvisorio di balneazione ‘esteso a tutta l’acqua di balneazione del Lago di Varano di pertinenza del Comune…’. Contestualmente, con nota n.8090 del 15/07/2023, ha segnalato la sussistenza delle condizioni di somma urgenza per il finanziamento regionale delle attività di dragaggio delle foci di Capojale e Varano, finalizzate a ristabilire ossigenazione e ricircolo nel Lago. Il sindaco di Ischitella, per le stesse criticità rilevate, ha trasmesso informazione alla cittadinanza, prot. n.6481 del 13/07/2023, sconsigliando la balneazione nelle acque lagunari.

Orbene, in questo frangente, tenuto conto delle gravi criticità riscontrate e della necessità di evitare il peggioramento delle condizioni del Lago di Varano, è necessario che ARPA Puglia prosegua ed intensifichi le attività di monitoraggio, procedendo entro domani 19 luglio all’esame degli specifici parametri indicatori ed accertando il grado di rischio di anossia nelle acque del Lago di Varano, che potrebbe avere gravi conseguenze sull’ecosistema”.

All’esito degli accertamenti di ARPA, i Comuni di Cagnano Varano, Ischitella e Carpino, per quanto di competenza, anche di concerto tra di loro, utilizzando le risorse che questa Regione metterà a disposizione – previa definizione da parte dei medesimi Comuni dei relativi costi dovranno provvedere ad attuare ogni e qualsivoglia iniziativa, anche in via d’urgenza, necessaria a mitigare e/o eliminare i fenomeni rilevati, pure procedendo per stralcio alle soluzioni progettuali già a disposizione”.