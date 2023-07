Lago di Varano, ai Comuni risorse extra dalla Regione. Il ringraziamento dei sindaci di Carpino e Ischitella

“Non avevamo dubbi sul fatto che la Regione Puglia da sempre attenta e vicina al nostro territorio, mettesse a disposizione tutte le iniziative per le proprie competenze e di sostenere anche economicamente quegli interventi d’urgenza che i Comuni dovessero adottare per scongiurare seri danni all’ecosistema del nostro lago”. Lo riportano, in un comunicato congiunto, Rocco Di Brina, sindaco di Carpino e Alessandro Nobiletti, sindaco di Ischitella.

“Nella prima fase della questione abbiamo condiviso tutti e tre i sindaci di Cagnano, Carpino e Ischitella, una lettera indirizzata alla Regione, al Ministero, all’Arpa e ad altri enti, con la quale si segnalava la situazione pericolosa del Lago di Varano e si chiedevano interventi straordinari. Le strade, con il sindaco di Cagnano, si sono separate quando egli autonomamente si è allontanato dai toni e dagli atteggiamenti istituzionali ed è passato ad inscenare ‘spettacolari’ proteste che hanno permesso solo inutili passerelle, proprio nel momento in cui era ed è più urgente lavorare di concerto con tutto il sistema istituzionale per affrontare una emergenza così complessa”.

Poi aggiungono: “Noi sindaci di Carpino e di Ischitella, abbiamo scelto proprio la via del silenzio e della collaborazione istituzionale. Abbiamo interloquito costantemente con il presidente Emiliano e con il vicepresidente della Regione Piemontese, che con l’ausilio dei tecnici dell’Arpa hanno esaminato la questione e si è giunti alla nota odierna con cui demandano il monitoraggio delle acque ad Arpa e con cui la Regione mette a disposizione dei Comuni somme straordinarie per interventi di urgenza. Questo è il frutto più del confronto e dell’esame del problema messo in atto da noi che di dirette Facebook con le quali, a tratti, si è messo in cattiva luce chi lavorava in silenzio e costruttivamente”.

E concludono: “Ad ogni buon fine ci interessa il risultato. Teniamo ad informare inoltre i cittadini che abbiamo interpellato il presidente della Provincia il quale si è dichiarato disponibile ad utilizzare fondi del proprio bilancio per una grande progettualità finalizzata ad un intervento strutturale definitivo a sostegno e tutela del Lago di Varano. Inoltre su nostra richiesta, venerdì alle ore 10, il prefetto di Foggia ha convocato un tavolo allargato a tutti gli attori coinvolti. Abbiamo lavorato in silenzio ottenendo primi risultati importanti, continueremo a farlo nei modi e nelle forme istituzionalmente previste”.