Torna il grande Beach Soccer sulla spiaggia di Vieste. Semifinali show con Italia, Albania, Argentina e Francia

Con le semifinali Italia-Albania e Argentina-Francia è iniziata la tappa di Vieste del tour internazionale dell’Italia Beach Soccer. A precedere le due gare, la conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma presso la Beach Arena del Lido Cristalda. Con gli assessori Dario Carlino e Rossella Falcone, il presidente dell’ASD Vieste in Movimento, Michele Prencipe e l’assessore allo Sport e vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Ad illustrare i contenuti delle due giornate l’organizzatore e allenatore della Nazionale italiana, Maurizio Iorio con il quale abbiamo fatto il punto anche sulle squadre pugliesi di B e C.