Il candidato sindaco Angiola: “La scuola Alfieri-Garibaldi avrà il suo dirigente e sarà ancora indipendente”

Il candidato sindaco di Foggia, Nunzio Angiola ha avuto assicurazioni dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale sul futuro della scuola Alfieri-Garibaldi di Foggia al centro di una polemica nei giorni scorsi.

“Mi auguro che entro le prossime ore si provveda a rettificare il numero degli alunni consentendo all’istituto scolastico Alfieri-Garibaldi di Foggia di poter continuare ad essere indipendente con un proprio dirigente scolastico e tutte le conseguenze gestionali che ne derivano. Per questo ho sentito anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo, che mi ha assicurato di aver già messo in atto le procedure per risolvere la questione”.

È quanto evidenziato da Angiola, candidato sindaco per una coalizione di liste civiche, intervenuto per evitare che la scuola perdesse la sua indipendenza gestionale.

“Mi auguro che questa vicenda non sia figlia di strumentalizzazioni perché se così fosse andrebbe fatto un approfondimento ispettivo. Continuerò a vigilare fino alla definitiva risoluzione del problema”, conclude Angiola.