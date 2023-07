Lo scacco matto della “Squadra Stato” ai mafiosi foggiani. Definitive le pene per 17 uomini della “Società”

Lo Stato fa scacco matto alla mafia foggiana. In queste ore carabinieri e squadra mobile hanno dato esecuzione a 17 ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari. Si tratta dei primi provvedimenti giudiziari definitivi derivanti dalle condanne riportate a seguito alla maxi operazione antimafia nota come “Decima Azione“, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e con il contributo prezioso della Procura della Repubblica di Foggia.

“Decima Azione, messa a segno il 30 novembre 2018, è senza dubbio una delle operazioni antimafia più importanti nella storia della città perché colpì i pezzi da Novanta della “Cupola” foggiana. Tra i 17 raggiunti dal provvedimento spicca il boss dei boss, Rocco Moretti, 72 anni detto “Il porco”, capo assoluto della criminalità organizzata di Foggia e provincia da almeno un trentennio. Provvedimento definitivo anche per il 61enne Roberto Sinesi detto “Lo zio”, al vertice della batteria Sinesi-Francavilla.

Tra gli altri, spicca il pentito di San Marco in Lamis, Patrizio Villani che ha deciso di collaborare con la giustizia pochi mesi fa. L’uomo, killer dei Sinesi-Francavilla, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per “Decima Azione” mentre stava già scontando 30 anni per l’omicidio di Roberto Tizzano nel bar H24 di Foggia. Nella lista dei 17 ci sono poi Massimo Perdonò, nipote di Moretti, Ernesto Gatta, uno degli uomini (l’altro era Franco Tizzano) che si presentò nella struttura socio sanitaria “Il Sorriso” per fare pressioni sul Gruppo Telesforo, Vito Bruno Lanza detto “U’ lepre”, storico braccio destro di Moretti e Francesco Sinesi, figlio di Roberto. I giudici inflissero 10 anni e 8 mesi al boss Rocco Moretti, 20 anni a Francesco Sinesi, 9 anni al padre Roberto. Agli altri pene oscillanti tra 7 e 11 anni circa.

Stamattina, decine di militari dell’Arma ed agenti della Polizia di Stato hanno quindi notificato ai condannati definitivi di tale delicata inchiesta antimafia i provvedimenti di esecuzione emessi nei loro riguardi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, dopo il passaggio in giudicato, a vario titolo, delle relative sentenze di condanna per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, di estorsione ed in materia di armi, tutti aggravati sempre dalla finalità mafiosa. Inflitti complessivamente ai 17 condannati circa 150 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Tutti i nomi

Questa la lista dei 17 della “Società Foggiana” raggiunti da provvedimenti definitivi per “Decima Azione”: Francesco Abruzzese, 46 anni, Alessandro Moretti, 32 anni, Rocco Moretti, 72 anni, Raffaele Palumbo, 39 anni, Massimo Perdonò, 46 anni, Patrizio Villani, 46 anni, Alessandro Aprile, 39 anni, Emilio Ivan D’Amato, 50 anni, Ernesto Gatta, 49 anni, Vito Bruno Lanza, 70 anni, Antonio Miranda, 66 anni, Leonardo Lanza, 44 anni, Francesco Pesante, 35 anni, Fausto Rizzi, 43 anni, Francesco Sinesi, 38 anni, Roberto Sinesi, 61 anni e Savino Lanza, 40 anni.

