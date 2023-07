Pnrr, soldi a Foggia per rilanciare Rione Martucci, Quartiere Ferrovia e non solo. Cardellicchio: “Città veste abiti nuovi”

Trasparenza e condivisione sono i principi cui si ispira il progetto cosiddetto del “Cruscotto”, avviato dalla Commissione Straordinaria in merito allo stato delle procedure e i dati finanziari delle Opere Pubbliche in corso.

Inizialmente pubblicato sul sito internet del Comune, infatti, è stato nuovamente aggiornato alla data del 29 giugno. Sono 7 le ulteriori procedure aperte in queste ultimi giorni e 4 gli appalti aggiudicati.

Tra le procedure aperte si segnala: la pubblicazione della gara per il progetto di rigenerazione urbana del Rione Martucci, per una base di gara di oltre 4milioni e 600mila euro e quella per l’adeguamento strutturale e l’efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Santa Chiara per un importo di oltre 2milioni e 400 mila euro

Entrambi questi interventi sono stati resi possibili grazie alla presentazione di progetti per l’ottenimento di finanziamenti sulle risorse del Pnrr.

Tra le gare già aggiudicate, invece, rivestono particolare rilevanza in chiave di riqualificazione urbanistica quelle per i lavori rifunzionalizzazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria al quartiere ferrovia, per oltre 680mila euro, e gli oltre 2 milioni e 760mila euro per la realizzazione di 28 alloggi di edilizia sperimentale con la rimozione delle baracche nell’area del Regio Tratturo in prossimità della Chiesa delle Croci.

“L’aggiornamento del Cruscotto – rimarca il prefetto Vincenzo Cardellicchio che ha fortemente voluto questo strumento – testimonia l’impegno quotidiano che anima questa amministrazione comunale nel vestire la città di Foggia di ‘abiti’ nuovi e adeguati ai tempi, come recentemente fatto con la Cittadella della Giustizia, per proiettarla in un futuro all’altezza del suo importante passato”.