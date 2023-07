Il ritmo che risuona, grande masterclass a cielo aperto con 100 batteristi ad Ascoli Satriano

Ascoli Satriano, una piccola città nella regione italiana della Puglia, diventerà, il prossimo 8 e 9 luglio, il palcoscenico di un evento straordinario che sta catturando l’attenzione degli amanti della musica di tutta Europa: l’esibizione di cento batteristi riuniti per creare un’incredibile sinfonia di ritmo e passione. Questa celebrazione musicale unica è stata resa possibile grazie all’organizzatore Francesco Roccia, maestro di batteria che ha messo insieme questo evento giunto alla seconda edizione e che ha lasciato un segno indelebile nella storia musicale di Ascoli Satriano.

Roccia, con la sua profonda passione per la batteria e la sua determinazione nell’elevare l’arte del suono ritmico, ha avuto l’idea di creare un evento senza precedenti. Grazie alla sua esperienza come batterista e alla sua conoscenza del panorama musicale, ha raccolto cento talentuosi batteristi provenienti da tutta Italia per realizzare un evento epico. La sua visione era quella di creare un’esperienza musicale unica che potesse unire la comunità musicale e ispirare le future generazioni di batteristi.

Organizzare un evento di questa portata non è stato un compito facile. Il maestro ha dovuto affrontare numerose sfide logistiche e amministrative per garantire il successo dell’evento. Complici in questa Kermesse Musicale saranno altri cinque maestri della percussione provenienti da tutta Italia: Bruno Farinelli (Bologna), Roberto Gualdi (Milano), Alessandro Napolitano (Taranto), Marco Iannetta (Roma), Andrea Festa (Bat). Questi maestri daranno il via con masterclass a cielo aperto a partire dalla mattina del’8 luglio. La sera invece sarà la volta di uno dei più grandi batteristi al mondo: Virgil Donati che si esibirà in un concerto che farà storia nella città di Ascoli.

La preparazione di quest’ evento ha richiesto un’organizzazione impeccabile. I cento batteristi hanno lavorato duramente per mesi per prepararsi per l’esibizione. Le prove sono state intensificate man mano che si avvicinava il grande giorno. Ogni batterista porterà con sé la propria esperienza e stile, contribuendo a creare un’armonia unica che renderà l’evento davvero memorabile.

La piazza principale sarà trasformata in un’enorme area dedicata alla batteria, con cento batterie allineate in perfetta simmetria. Con il primo colpo di rullante, la sinfonia di ritmi e suoni prenderà vita. I batteristi si uniranno in un’unica voce, creando un’atmosfera straordinaria e coinvolgente.

L’evento dei cento batteristi ad Ascoli Satriano avrà un impatto significativo sulla comunità locale e sulla scena musicale in generale dimostrando che la passione per la batteria e per la Musica può unire le persone, indipendentemente dalla loro età, provenienza o abilità.