Un volontario davvero “Speciale”. Tappa a Foggia per Michail, obiettivo promuovere la cultura del dono

In occasione della “pedalata per il 50° di A.I.D.O.” che si svolgerà dal 1° al 13 luglio, con partenza da Bergamo ed arrivo a Partinico, tra le varie tappe previste dal percorso, il giorno 5 luglio il volontario Michail Speciale farà tappa a Foggia. “Questo ragazzo veramente ‘speciale’, di nome e di fatto – riporta una nota dei Cicloamici di Foggia -, girerà l’Italia con la sua bicicletta per promuovere la cultura della donazione degli organi”.

“Il giorno 5 luglio alle ore 17, l’A.I.D.O. di Foggia invita tutti gli amanti delle due ruote ad accogliere il nostro volontario/ciclista. L’appuntamento è nel piazzale antistante il supermercato Penny/Happycasa di via San Severo, dove attenderemo l’arrivo da Pescara di Michail ed insieme pedalare fino alla nostra sede in via N. Sauro,1 dove si svolgerà una breve cerimonia per i saluti e le informazioni sulla cultura del dono”.