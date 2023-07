280 milioni per il Foggiano, che fine ha fatto il Cis di Conte? Il braccio destro dell’ex premier: “Fitto recuperi progetti”

Che fine ha fatto il CIS Capitanata? Lo abbiamo chiesto a Gerardo Capozza, l’ex consigliere dell’altrettanto ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che lo aveva fortemente voluto per la sua terra di origine. “Era partito benissimo grazie ad un lavoro di sinergia tra la Provincia di Foggia, all’epoca guidata da Nicola Gatta, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il Governo giallorosso guidato da Conte. Prevalse il senso della territorialità. Il Cis Capitanata fu messo in piedi in appena tre mesi dopo una riunione con il presidente Conte in Prefettura a Foggia. Furono assegnati 280 milioni in tutta la provincia di Foggia, una cosa esagerata con una serie di progetti che tendevano a valorizzare sia le infrastrutture come la strada Regionale 1 (Pedesubappenninica), l’alta velocità che attraversa la città di Foggia. Avevamo fatto una serie di operazioni che purtroppo questo governo di destra ha affossato. Mi auguro che almeno il ministro Fitto recuperi questi progetti, tutti esecutivi e cantierabili”.