Orsara di Puglia, al via un corso gratuito di dizione e laboratorio teatrale

Un corso gratuito di dizione e laboratorio teatrale, 6 giornate e 24 ore complessive di lezioni tenute dalla docente Simona Ianigro: si tratta della nuova iniziativa della Community Library ALI di Orsara di Puglia. Le lezioni si terranno da lunedì 3 luglio, poi il 5, 6, 10, 12 e 13 luglio. Si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 20 negli ampi spazi del Centro Polifunzionale di via Di Vittorio. Il corso è adatto sia ai principianti che ai professionisti. Lunedì 3 luglio, la prima lezione sarà incentrata su “elementi di dizione fonetica” e “training fisico ed emotivo”. Mercoledì 5 luglio, oltre alla fonetica, sarà trattato il “movimento scenico”. Giovedì 6 luglio, invece, saranno approfonditi la “articolazione” e la tecnica dell’attore. Nelle lezioni dei giorni a seguire, lezioni su lettura espressiva, voce e respirazione, esercitazioni in scena.



Giovedì 6 luglio, alle ore 18 in aula consiliare, la Community Library sarà nuovamente protagonista con la presentazione di un importante volume del professore Antonio Anzivino, “Le epidemie ad Orsara, tra storia e medicina”. Il libro indaga sulle epidemie tra Settecento e Ottocento, mettendo in evidenza le risposte sociali a situazioni che segnarono la vita di molte persone, anche nel paese dell’Orsa oltre che in più parti d’Italia e del mondo. Interverranno Concetta Terlizzi, delegato comunale a Eventi e Cultura; il sindaco Mario Simonelli, il medico Salvatore Monaco e, naturalmente, l’autore del volume Antonio Anzivino. La Community Library di Orsara si chiama ALI, Angels Library, in riferimento a San Michele Arcangelo, patrono del paese. É attiva da maggio 2023 e, in meno di tre mesi, si è già fatta promotrice di diverse iniziative, con numerosi incontri e presentazioni di libri. Uno studio di registrazione, la disponibilità di poter consultare un ricco catalogo di produzioni musicali, corsi e laboratori per imparare a utilizzare attrezzature analogiche come i vinili: tutto questo, e molto altro ancora, è la nuova Biblioteca di Comunità di Orsara di Puglia, allestita all’interno di Palazzo Varo, nel cuore del centro storico orsarese.

Nel 2017 il Comune di Orsara di Puglia presentò il progetto Community Library nell’ambito dell’Avviso: “Bando SMART – IN PUGLIA “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” (P.O.R. Puglia FESR – FSE2014/2020, Asse VI – Azione 6.7)”. Il finanziamento ottenuto ha consentito, oltre che alla ristrutturazione dello storico Palazzo Varo, l’articolazione di nuovi servizi, il rinnovamento del patrimonio librario, e infine la realizzazione di una nuova Biblioteca 2.0. Le attività della Biblioteca di Comunità sono coordinate dall’Associazione Culturale e Turistica “Orsa Maggiore”, attiva dal 2015, con un’esperienza polivalente nelle iniziative socio-culturali. L’Associazione avrà al suo fianco l’esperienza della delegata a Eventi e Cultura, Concetta Terlizzi. Il contributo di Orsa Maggiore sarà quello di promuovere il ruolo di mediatore culturale della Community Library A.LI., creando punti di incontro e condivisione per la crescita culturale.