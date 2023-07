Caso Lecco e nuovo allenatore, Canonico pronto a parlare. Per la panchina del Foggia resta vivo il nome di Pazienza

Il patron del Foggia Nicola Canonico parlerà in conferenza stampa lunedì. Lo riporta lacasadic.com. Da definire l’orario, ma, stando a quanto trapela, il presidente dei rossoneri farà il punto della situazione su ciò che sta accadendo in casa Lecco. I lombardi sono stati bocciati dalla Covisoc che ha negato il pass per la Serie B. I blucelesti, però, faranno ricorso.

Intanto a Foggia c’è chi spera in un ripescaggio anche se la priorità, da regolamento, va data a chi retrocede dalla stessa B quindi il Brescia.

Canonico potrebbe rendere noto come e in che termini la società intenda muoversi su questa vicenda. Non si esclude che il patron possa infine affrontare la questione allenatore. Il favorito sarebbe Michele Pazienza che ha da poco salutato il Cerignola.