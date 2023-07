Il neomelodico foggiano Gianni D’Angelo presenta il suo ultimo tour. A Parcocittà il riscatto del cantante

“È davvero emozionante essere qui stasera. Qualcuno, forse anche tutti, hanno capito qualcosa in più su di me e sulla mia musica”. Così, ai microfoni de l’Immediato, il cantante neomelodico Gianni D’Angelo ha commentato la serata di venerdì 30 giugno a Foggia dove è stato lanciato il suo nuovo tour dal titolo “Rinascere 2023”. L’evento ha messo fine alle polemiche del Natale scorso quando il Comune di Foggia negò il concerto di D’Angelo al Rione Martucci a causa, soprattutto, dei contenuti di un suo video incentrato sulla criminalità.

Ma oggi D’Angelo canta soprattutto l’amore e la vita, dedicando i pezzi ai suoi affetti più cari. Il neomelodico, scoperto da Gigi D’Alessio quando aveva 12 anni, si è esibito a Parcocittà dinanzi a centinaia di persone: “Basta con i pregiudizi. Io penso che la parola ‘neomelodico’ in realtà non esista. Esiste la musica napoletana. Io sono un ragazzo di Foggia che ama fare musica napoletana”.

Al termine della serata, il cantante ha presentato il suo ultimo brano “Guagliune” (video firmato da Cattleya Maestro) che vuole trasmettere un messaggio positivo: “È un brano che spiega una volta per tutte la realtà dove noi viviamo. Ma è anche un invito ai ragazzi a non commettere determinati errori e a stare attenti alle persone e agli ambienti che frequentano. A breve annunceremo la data di uscita del pezzo su internet”.

La serata, presentata da Sharon Ritucci e Titty Mancini, ha dato spazio anche ad ospiti a sorpresa e a momenti di intrattenimento con la scuola di ballo Mil Pasos e il tiktoker Patoseno. “Sono felice di aver inaugurato il nuovo tour nella mia città e in un luogo ricco di significato come Parcocittà, che ringrazio per l’ospitalità – ha concluso d’Angelo -. Avevo voglia di raccontare con chiarezza, attraverso la musica, il mio mondo. Il neomelodico troppo spesso è oggetto di pregiudizi e, invece, non tutti sanno che è un genere musicale che recupera e aggiorna la tradizione e gli stili della canzone popolare napoletana che tutti amiamo. Le canzoni di questo tour raccontano di amori tormentati, di rapporti e relazioni, ma anche di destini segnati, di speranza in un futuro diverso”.

