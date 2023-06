Parcheggi e accessi al “Riuniti” di Foggia, dall’1 luglio cambia tutto: ecco la nuova viabilità

Cambiano viabilità e punti di accesso al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Con una nota la direzione comunica che “a partire dal 1 luglio 2023 l’accesso e l’uscita dal Policlinico di Foggia avverranno unicamente da Via Napoli e da Via Perosi per i soli possessori di pass rilasciato dall’amministrazione del Policlinico di Foggia”.

Le categorie ammesse sono: dipendenti; utenti appartenenti a categorie fragili (oncologici, radioterapici, talassemici, dializzati, pazienti con difficoltà motorie gravi, transitorie o permanenti); dipendenti a tempo determinato con pass temporaneo; medici in formazione specialistica con pass temporaneo; diversamente abili, con pass rilasciato dal Comune; mezzi di servizio delle ditte appaltatrici di servizi dotati di pass; rappresentanti sindacali (pass temporaneo); rappresentanti di Organi aziendali (pass temporaneo).

I mezzi di soccorso (ambulanze e privati), invece, accederanno al Policlinico di Foggia esclusivamente dall’ingresso F di via Perosi.

Aree interne di parcheggio gratuito per utenti autorizzati e dipendenti

Saranno fruibili per i possessori di pass gli stalli delimitati da segnaletica orizzontale delle aree interne ai Riuniti, alla Maternità e al D’Avanzo con scrupolosa osservanza degli spazi dedicati al parcheggio. In tali aree sono, inoltre, previsti spazi dedicati al parcheggio di bici e motocicli. E’ vietato parcheggiare nelle aree non delimitate da segnaletica.

Aree esterne di parcheggio gratuito per utenti e dipendenti

Prolungamento Viale Pinto n. 348 posti auto (di cui 15 per disabili e 5 per donne in gravidanza), accessibile dalla direttrice di Via Napoli.

Prosecuzione di Via Napoli n. 207 stalli (di cui 13 per disabili e 11 per donne in gravidanza) accessibile dalla direttrice di Via Napoli.

Via Perosi (alle spalle del Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza) n. 329 posti auto (di cui 10 riservati ai disabili).