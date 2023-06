Lavori alla “Pascoli-Santa Chiara” di Foggia, studenti saranno trasferiti in altre due strutture

“Prosegue senza interruzioni l’attività che il Comune di Foggia sta svolgendo con tutte le sue strutture di assistenza scolastica e sociale e di Lavori pubblici per migliorare l’offerta didattica con sedi più adeguate e moderne”. Lo fanno sapere da Palazzo di Città. “In questo contesto è utile precisare che grazie ad un confronto costante e propositivo degli uffici tecnici con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Santa Chiara-Pascoli-Altamura’ sono stati individuati i plessi e gli immobili dove gli studenti di questo istituto, svolgeranno le lezioni il prossimo anno scolastico”.

L’immobile storico che ospita la scuola in Piazza Santa Chiara, infatti, sarà interessato da lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune su fondi Pnrr. Come da accordo sottoscritto tra l’amministrazione e il Ministero dell’Istruzione l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato entro e non oltre il 15 settembre. Di qui la necessità di procedere per tempo a liberare gli spazi interessati dai lavori.

In ordine alla collocazione degli alunni frequentanti l’istituto il Comune di Foggia informa che “i bambini iscritti alla sezione infanzia verranno collocati presso l’ex scuola materna comunale paritaria G. Rodari sita in via Bramante; mentre gli alunni della sezione primaria svolgeranno le lezioni presso la sede ‘Pascoli’ sita in piazza de Sanctis a Foggia”.

Per quanto attiene la collocazione degli alunni frequentanti la secondaria di Primo Grado dell’istituto comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-Altamura”, si è in attesa di quantificare il numero esatto delle sezioni e degli iscritti per l’anno scolastico 2023-24 per verificare la possibilità di allocare tutte le sezioni presso la sede della scuola media Alfieri di via Bari.