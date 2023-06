Aqp ai foggiani: “Fine emergenza sabato 1 luglio”. Sarà installato “pezzo speciale” dove c’è stata la perdita

Prosegue la telenovela sulla crisi idrica a Foggia. Un nuovo comunicato dell’Acquedotto Pugliese parla di “lavori in corso sulla condotta idrica adduttrice”. Stando all’Aqp, “entro domani, a conclusione dei lavori, si procederà alla riapertura graduale della condotta. L’erogazione idrica è assicurata attualmente dai bypass recentemente realizzati. I lavori proseguiranno per tutta la giornata”. I tecnici, infatti, sono “impegnati da giorni, 24 ore su 24”, ed “entro questa notte concluderanno le operazioni di installazione di un pezzo speciale, carter metallico, realizzato su misura, in corrispondenza del giunto in cui vi è stato lo sfilamento della guarnizione di tenuta. Al termine della lavorazione si provvederà alla graduale riapertura dell’erogazione idrica, dopo i necessari lavaggi”.

Adp fa sapere che “la condotta è di grande rilevanza per l’erogazione della città, ha una portata di 600 litri al secondo e un diametro di 1800 mm ed è stata realizzata nella fine degli anni ’80. Il regolare ripristino dell’erogazione idropotabile è previsto nella giornata di sabato 1 luglio. Disagi potrebbero essere avvertiti esclusivamente nei piani alti degli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica”.

Al fine di limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese prosegue nella erogazione di un servizio integrativo di distribuzione con autobotti che sono dislocate in:

Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio

Villa Comunale

Rotatoria dell’Ospedale Riuniti

Chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro

Via Leone XIII, Rione Martucci

Chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla

Ospedale Riuniti di Foggia

Ospedale D’Avanzo

Rsa Don Uva

Carcere di Foggia

Aeroporto Gino Lisa

“Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali disagi”.

Per informazioni:

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.