“RifiutiAmiu. La futura gestione dei rifiuti nel comune di Foggia”, incontro a Laltrocinema Cicolella

“RifiutiAmiu. La futura gestione dei rifiuti nel comune di Foggia” è il tema dell’incontro che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 18.00 presso Laltrocinema Cicolella in via Duomo a Foggia. Al centro dell’approfondimento la questione rifiuti partendo, con l’intervento di Dario Fredella, economista d’impresa, dal disagio sociale causato dal degrado che di conseguenza sfocia nella gestione del servizio rifiuti. Seguirà l’analisi di Carlo Russo, docente e ricercatore in Scienze Merceologiche, illustrerà la situazione europea, nazionale e locale relativa alla gestione dei rifiuti, soffermandosi sugli esempi di buone pratiche realizzabili nel contesto del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti.

Modererà l’incontro Nunzio Angiola che darà concretezza ad una proposta per la gestione dei rifiuti a Foggia puntando sulla raccolta differenziata. “Venerdì avrò modo di spiegare alla cittadinanza il nostro progetto per dare stabilità alla raccolta dei rifiuti con delle novità che abbiamo calibrato per Foggia e che determineranno la svolta” sottolinea Nunzio Angiola candidato Sindaco di Foggia.