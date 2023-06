“Insieme sulla buona strada”, a Castelluccio Valmaggiore il corso sulla sicurezza dedicato ai più piccoli

“Insieme sulla buona strada” è il titolo di un innovativo e interessante laboratorio didattico per bambini della scuola primaria organizzato, a Castelluccio Valmaggiore, da Attivamente insieme Aps di Celle di San Vito, in collaborazione con il Museo “Valle del Celone”.

Il laboratorio, iniziato il 27 giugno scorso nella sala Consiliare del Comune di Castelluccio Valmaggiore, ha visto impegnati come formatori il vigile urbano Carlo Riccio e il presidente del Consiglio comunale e vigile del fuoco Pasquale Festa, che hanno illustrato ai giovanissimi partecipanti la propria professione.

Il 28 giugno, con il giusto equipaggiamento e una mappa appositamente disegnata per i più piccoli, i bambini, accompagnati dal vigile Riccio, hanno individuato i luoghi “a rischio” e imparato i giusti comportamenti del pedone.

“Finalmente – spiegano le operatrici di Attivamente Insieme – abbiamo dato forma a questa bella idea, pensata già dallo scorso anno. Quest’estate abbiamo deciso di dedicarci a un breve corso di educazione stradale, cucito a misura di ogni bambino delle scuole elementari. Questo per lanciare una sfida in particolare a loro, ai più piccoli, che vivono nei piccoli paesi la strada come un ambiente libero da tutte le regole. Loro lo fanno istintivamente, noi li porteremo a ragionare sui rischi”.

Il percorso progettuale proseguirà il 4 e 5 luglio con incontri sui comportamenti del pedone e sui segnali stradali; il 7 e 8 luglio i focus saranno dedicati al primo soccorso e all’uso della bicicletta, con il coinvolgimento di un infermiere e di un meccanico. La giornata finale, in programma il 15 luglio, vedrà ancora una volta protagonisti i piccoli partecipanti con la consegna dei patentini e di un manuale costruito durante il corso con schede e giochi, per fissare i concetti.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale – ha sottolineato il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – l’associazione Attivamente insieme Aps con le educatrici Giusy D’Angelico e Virginia Carosielli, coadiuvate per la parte amministrativa da Maria Costantina Mormando, per l’interessante progetto proposto. Un ringraziamento particolare va anche al vigile urbano Carlo Riccio e al presidente del Consiglio comunale Pasquale Festa che hanno inaugurato il percorso con interventi efficaci. È importante che le nuove generazioni imparino presto a rispettare le regole del codice stradale: la strada è di tutti e attraverso questi percorsi si impara ad essere più prudenti fin da bambini”.