Movida fuori controllo a Foggia, ragazzo a terra privo di sensi pestato in Piazza Mercato

La follia a Piazza Mercato in un video che in queste ore sta circolando sulle chat dei foggiani su un episodio di violenza avvenuto in un recente fine settimana. Nel filmato di pochissimi secondi, che per ovvie ragioni non pubblichiamo, si nota un ragazzo giovanissimo riverso sull’asfalto. Un altro, probabilmente coetaneo, si accanisce sulla vittima con calci e pugni nonostante quest’ultima sia a terra priva di sensi. L’aggressore viene poi allontanato dall’intervento – ma anche dalle urla – di un esercente della zona.

Da tempo, ormai, si registrano episodi di violenza nella movida di Foggia, soprattutto in centro storico dove Piazza Mercato rappresenta il maggior punto di ritrovo di ragazzi giovanissimi, anche minorenni. Numerose le operazioni delle forze dell’ordine pubblicizzate anche attraverso comunicati stampa che elencano blitz, provvedimenti e sanzioni. Di recente un locale è stato sospeso perché somministrava alcol a minorenni. La risoluzione del problema, però, appare ancora piuttosto lontana.