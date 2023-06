Palo della luce di 30 metri pericolante, evacuato il mercato del venerdì a Foggia

E’ in corso di svolgimento un intervento urgente coordinato dalla Polizia Locale al mercato settimanale di via Miranda a causa di una torre della pubblica illuminazione, di circa 30 metri di altezza, pericolante.

L’intervento che vede la presenza di una squadra di tecnici della Edison Next, società responsabile del servizio di pubblica illuminazione, e dei Vigili del Fuoco, oltre che della Protezione Civile, si è reso necessario a tutela dell’incolumità pubblica.

La pronta e sollecita azione della Polizia Locale presente nell’area mercatale ha permesso di evitare pericolose conseguenze in una zona particolarmente frequentata nella giornata odierna. La messa in sicurezza dell’intera area interessata, ha comportato, come ovvio, l’evacuazione parziale del mercato settimanale e la delimitazione della zona che successivamente sarà interdetta al passaggio pedonale e veicolare.

Il Prefetto Cardellicchio con il dirigente responsabile del servizio ha già preso contatti con la società Edison Next per verificare la situazione e concordare le modalità successive d’intervento sui sostegni della intera illuminazione della zona.