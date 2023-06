118 Rodi Garganico, Cera: “Sbagliato trasferire postazione nel porto turistico”

“La postazione del 118 di Rodi Garganico verrà trasferita nei nuovi locali situati nel porto turistico della città e questa decisione potrebbe compromettere l’efficienza e la tempestività dei soccorsi: perciò, ho scritto direttore generale della Asl di Foggia”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Serve un immediato dietrofront – prosegue -, innanzitutto perché la nuova sede del 118 è costeggiata e limitata da due barriere rappresentate dalla linea ferroviaria che collega Rodi Garganico a Foggia. Durante la stagione estiva, il servizio ferroviario è attivo anche fino all’una e mezza di notte ed il passaggio dei treni comporta la chiusura dei due passaggi a livello. Questa situazione potrebbe causare ritardi significativi nell’arrivo dell’unità di rianimazione, mettendo a rischio il rispetto dei tempi previsti per gli interventi di emergenza, che sono di 8 minuti in area urbana e di 20 minuti in area extraurbana. Inoltre, la zona portuale è frequentata dai turisti che raggiungono le Isole Tremiti, generando ingorghi e code dovuti al transito delle autovetture. Questo potrebbe generare ulteriori ritardi, compromettendo la prontezza degli interventi di soccorso”.