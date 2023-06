Grano, in provincia di Foggia preoccupa il prezzo in caduta libera. “Forti danni da pioggia e umidità”

Solo oggi si inizia a vedere qualche mietitrebbia nei campi del Tavoliere. La raccolta del grano, causa maltempo, sta subendo un notevole ritardo. Qualcuno ha iniziato a trebbiare in riva al mare, ma in collina e in montagna il grano è ancora verde. Ma a preoccupare è il prezzo. “La pioggia e l’umidità – ha affermato Donato Del Mastro, componente della Commissione Borsa Merci di Camera di Commercio – hanno creato danni, ma quello che più ci preoccupa è il prezzo che nell’arco di un anno è calato vistosamente, si parla anche di 20 euro in meno al quintale. Pensate, la Borsa Merci ha chiuso la scorsa settimana a 32 euro al quintale. Lo scorso anno eravamo sopra le 50 euro. Siamo molto preoccupati, anche perchè i costi di produzione sono sempre alti”. Le rese stimate? 45 quintali ad ettaro nei campi in salute, meno della metà nell’altra stragrande maggioranza degli appezzamenti del Foggiano”.