Spiagge più belle d’Italia, Vieste al top: premiata con le “5 Vele” di Legambiente e Touring Club

È una delle due new entry 2023 tra le località balneari italiane a 5 Vele: Vieste è stata premiata per la prima volta con il massimo del punteggio assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano. Con l’estate arriva anche la classifica delle spiagge più belle d’Italia: sono le 21 località marine che conquistano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida blu “Il mare più bello 2023” conferma il primato della Sardegna, che è la regione più premiata con 7 località, a partire dalla prima in classifica, Baunei, in provincia di Nuoro. Seguono la Toscana con 4 località; la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con Tropea.

Per la prima volta entra nella classifica Top, Vieste, che rappresenta la Puglia con Otranto e Nardò. Un riconoscimento importantissimo che arriva dopo la conmquista della bandiera blu e la riconferma di qualla verde.

Spiagge indimenticabili, acque cristalline, escursioni, passeggiate, luoghi d’arte che meritano una visita speciale, eccellenze enogastronomiche. Tutto intrecciato ad una gestione sostenibile del territorio e ad un’offerta turistica di qualità. Da oltre vent’anni “Il mare più bello” orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale, offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. Tante pratiche concrete sulle quali cominciare a cambiare le sorti del Pianeta, premiate con il vessillo delle Vele. La Guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli.