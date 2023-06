Taekwondo, i bambini foggiani del “Team Smiraglia” protagonisti al Foro Italico di Roma

È stata la prestigiosa cornice del Foro Italico a Roma dal 9 all’11 giugno ad abbracciare la grande famiglia del Taekwondo italiano nel più importante torneo nazionale dedicato ai più piccoli. La bellezza dello scenario ha reso ancora più magico questo evento unico alla scoperta dei talenti del futuro. I bambini si sono cimentati in tre giorni di gara, di competizione e divertimento, amicizia e agonismo affiancando la gara ad un’ampia gamma di attività all’aperto che solo un villaggio dello sport come il Foro Italico poteva offrire, dai giochi alle dimostrazioni sportive, dalle creazioni artistiche alle performance musicali, non ci sono stati limiti alla creatività e all’intrattenimento.

Questa è stata la tappa conclusiva dopo le prime sei regionali che hanno visto coinvolto il nostro Bel Paese da nord a sud, sino alle isole, nel Progetto “Kim e Liù Crescere Insieme” realizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con Sport Governo e Sport e Salute spa. Migliaia di famiglie si sono radunate in massa presso il Foro Italico per prendere parte ad un evento straordinario, un’occasione unica per celebrare i più piccoli e regalare loro una giornata indimenticabile di gioia e divertimento . Il Kim e Liù ha registrato la partecipazione di oltre 1800 bambini. Genitori, nonni , parenti e amici hanno incitato i lori piccoli eroi con il loro tifo affettuoso e mai irrispettoso dell’avversario. Il medagliere del Centro Taekwondo Foggia Team Smiraglia è stato di 3 ori (Frascaria Mattia, Izzi Giovanni e Magistro Marilù), un argento (Torraco Anna) e 3 bronzi (Nota Andrea, Gaia Abbruzzese e Di Bella Flavia). Atleti così piccoli eppure in grado di confrontarsi con i loro pari, di ascoltare attentamente e mettere in pratica quanto suggerito dal coach il loro maestro Giuliano Smiraglia, di gioire per la vittoria e di versare qualche lacrima per la sconfitta. Si conclude così quest’anno sportivo: meravigliosamente carico di soddisfazioni!