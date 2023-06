Pnrr borghi, altra pioggia di risorse per i Monti Dauni. “Sostegni fino al 100% del costo dell’investimento”

In Puglia la Linea Bando Borghi vale 49 milioni di euro, 33 dei quali ai primi 19 progetti, metà dei quali sui Monti Dauni dove sono previsti 750 mila euro a comune. Se non dovessero arrivare domande, le risorse verrebbero dirottate agli altri comuni interessati, tutti del Salento, eccezion fatta per Poggiorsini ubicato sulla Murgia. I comuni interessati dai finanziamenti del Pnrr – Azione 2.1 Linea B in provincia di Foggia sono Bovino, Candela, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Ordona, Orsara di Puglia, Rocchetta S. Antonio e Sant’Agata di Puglia.

Dall’8 giugno scorso via alle domande per il bando imprese borghi con agevolazione per le PMI per iniziative di rigenerazione culturale e sociale nei piccoli borghi. L’Avviso pubblico del Ministero della Cultura, prevede il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del Pnrr, M1C3, Investimento 2.1 “Attività dei borghi”. In particolare, l’Avviso Imprese Borghi è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale. Si assegnano circa 200 milioni (il 44% al Mezzogiorno) di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di:

micro, piccole e medie imprese

interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni

attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,

proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Le domande possono essere presentate al Soggetto gestore Invitalia fino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023.

“Con l’avviso presentato oggi – ha spiegato Annamaria Candela, dirigente della Regione Puglia – sollecitiamo le imprese di questi piccoli comuni a concorrere ai progetti di sviluppo dei borghi. Il ministero ha già finanziato i comuni per realizzare opere e iniziative culturali di valorizzazione turistica. Tutto questo per far diventare i territori più accoglienti e dotati di servizi innovativi. Questo avviso sostiene le imprese private (anche culturali e creative) fino al 100% del costo dell’investimento. Ogni comune finanziato sulla Linea B ha a disposizione 750 mila euro, pertanto è importante la partecipazione, altrimenti questi fondi si perdono a favore degli altri comuni della Puglia, ubicati tutti nel Leccese. Mi auguro che anche le associazioni di categoria e le reti di impresa del Foggiano facciano la loro parte perchè i prossimi tre mesi gli imprenditori avranno bisogno di supporto”. “È una grande occasione per i comuni della provincia di Foggia soprattutto dei Monti Dauni – ha aggiunto Vincenzo Santoro dell’Anci – che hanno ricevuto il finanziamento della Linea B del Bando Borghi. E non dimentichiamo che l’unico comune che ha ricevuto i 20 milioni per la linea A è Accadia e si trova in provincia di Foggia”. Soddisfazione da parte dei sindaci presenti a Bovino dove si è svolto l’evento pubblico.