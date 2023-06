Novità al GrandApulia di Foggia: apre “JD”, colosso della moda sportiva. Varie iniziative per l’inaugurazione

JD – player europeo nell’ambito della moda sportiva – arriva a Foggia con l’obiettivo di portare avanti la conquista della Puglia. Il nuovo store di JD sarà presente presso il centro commerciale GrandApulia, uno dei più importanti poli della regione che vanta ben 4 milioni di visitatori l’anno. Scelta strategica, quindi, quella di JD, che portare la sua anima street in una delle principali città pugliesi, per offrire a tutti gli appassionati di moda (e non), uno stile sempre nuovo, trendy e comfy.

La multinazionale britannica, infatti, nel corso degli anni si è affermata anche in Italia come uno dei principali punti di riferimento nell’ambito urban fashion, offrendo sul mercato i migliori brand sportivi e collezioni esclusive. L’espansione di JD nello Stivale continua anche nel 2023 durante il quale sono previste tantissime nuove aperture che si andranno ad aggiungere ai già 56 store presenti in tutta Italia.

In occasione dell’apertura del nuovo store, JD durante la giornata del 17 giugno ospiterà diverse attività rivolte ai nuovi consumatori, quali: