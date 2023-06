Gran Turismo, dominio del garganico Delli Guanti. Vittoria nella Silver Cup della 1000km di Le Castellet

Grazie ad una prestazione maiuscola Pietro Delli Guanti, pilota di Vico del Gargano, si è imposto nella classe Silver Cup della 1000km di Le Castellet, gara valida per il secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe by AWS Endurance Series.

Il pilota garganico aveva già mostrato un ottimo potenziale in qualifica, ma un problema elettrico occorso all’Audi R8 R8 GT3 LMS Evo II del team Tresor Attempto Racing nel Q3 ha rovinato la media sul giro dell’equipaggio, costringendo Delli Guanti e i compagni di squadra Lorenzo Patrese ed Alex Aka a scattare dalla 53esima posizione assoluta.

L’Audi #99 è però stata grande protagonista fin dalle prime battute di gara, guadagnando ben 25 posizioni nel corso della prima ora, chiusa al secondo posto di classe Silver Cup. La vettura del team Tresor Attempto Racing ha poi preso la testa della propria classe al termine del primo valzer di pit stop, proprio quando Delli Guanti è entrato in azione, e da quel momento non l’ha più mollata per le restanti cinque ore di gara.

Un vero e proprio dominio, che nemmeno un problema con una portiera in fase di pit stop ha messo in discussione. Delli Guanti, nonostante sia alla primissima stagione in Gran Turismo, è stato impeccabile sia nel corso della seconda ora di gara, disputata poco prima del tramonto, sia nel corso della quarta ora, quando il sole aveva ormai lasciato il posto all’oscurità della notte.

Delli Guanti ha così ottenuto la prima vittoria personale da quando è approdato nel mondo del Gran Turismo. Al termine del secondo appuntamento stagionale l’equipaggio composto da Delli Guanti, Patrese e Aka occupa la seconda posizione in campionato, distante solamente dieci punti dalla vetta.

Pietro è ora pronto ad affrontare la sfida più difficile di tutto il campionato, ovvero l’impegnativa 24 ore di Spa-Francorchamps, in programma l’1-2 luglio sul leggendario circuito belga che sorge nel cuore delle Ardenne.