Festa della Repubblica in Prefettura a Foggia, premi alle scuole e a 13 cittadini modello

Si è tenuta questa mattina a Foggia la cerimonia per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

La celebrazione si è aperta in Piazza Italia, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Guerra da parte del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e del commissario straordinario del Comune di Foggia, Rachele Grandolfo, e la solenne cerimonia dell’Alzabandiera.

Il prefetto di Foggia ha dato lettura del messaggio inviato, per l’occasione, dal presidente della

Repubblica Italiana Sergio Mattarella, alla presenza delle massime Autorità della Provincia.

A seguire, si è tenuta presso la Sede del Palazzo del Governo la cerimonia, introdotta dall’esecuzione dell’Inno di Mameli, di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica a 13 cittadini del territorio particolarmente distintisi nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Tra questi Massimiliano Pasqua colonnello dell’Aeronautica Militare, Carlo Nicastro tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, Domenico Cavicchia tenente colonnello dell’Esercito Italiano, Rita Anna Rosaria Montrone commissaria della Polizia di Stato, Alessandro Carpentieri maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Cosimo Di Potenza maresciallo capo

dell’Arma dei Carabinieri, Oreste Antonio Mangino appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri,

Sabino Natale luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Marco Volpe vice ispettore della

Polizia di Stato, Francesco Antonio Maratea, Mario Ragno, Matteo Prencipe e Andrea Rapinatore.

Nell’occasione si è tenuta, inoltre, la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Il Territorio di Capitanata: la bellezza come specchio della legalità” promosso dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del Patto educativo per la provincia di Foggia.

Le classi vincitrici del progetto sono state la Sez. IV C dell’Istituto Tecnico Economico “Toniolo”, con l’elaborato “Tornare a splendere”; la Sez. I A dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Michele Lecce”, plesso di Manfredonia, con l’elaborato “Pietra di Scarto”: la Sez. I C dell’Istituto Professionale Superiore Paritario “Padre Pio” indirizzo alberghiero di Orta Nova, con l’elaborato “Dammi la Mano”, la Sez. II

I del Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia, con l’elaborato “Un Sacco di Giustizia”; la Sez.

II A dell’IISS “Pavoncelli” di Cerignola, con l’elaborato “LA Terra di Di Vittorio”. Agli studenti in premio un viaggio a Roma, i prossimi 5 e 6 giugno, dove visiteranno i Palazzi delle Istituzioni della Repubblica (Quirinale, Palazzo Chigi e Viminale).

Nel suo saluto alle autorità intervenute, il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha voluto rimarcare come “questa cerimonia della Festa della Repubblica sia stata volutamente dedicata alle giovani generazioni, coinvolte nel corso di tutto l’anno scolastico dalla Prefettura e dai Comuni nell’ambito delle diverse iniziative previste nel tour della legalità. È stata una nostra precisa volontà, anche grazie alla progettualità del Patto Educativo Provinciale sottoscritto con le Diocesi del territorio, quella di cercare di promuovere nelle scuole una cultura della legalità, cercando di avvicinarci ai giovani, di interagire con loro, ascoltarli e dimostrando concretamente come le istituzioni siano a loro vicine”.

Rivolgendosi infine agli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Valiante li ha definiti ancora una volta “ambasciatori delle istituzioni, che grazie alle capacità professionali ed alla loro dedizione istituzionale nei diversi ambiti contribuiscono a diffondere e radicare sul territorio i principi e i valori fondanti della Repubblica e della Costituzione italiana”.