A Stornarella la V Edizione del Festival del Pensiero: ospiti Marino Bartoletti, Violante Placido e Gene Gnocchi

Doppio appuntamento a Stornarella il 3 e 4 giugno, ed il 24 e 25 giugno per la V edizione del Festival del Pensiero, che come tema quest’anno avrà quello delle Radici. A trattarlo, sul palco di Piazza Umberto I, ci saranno il giornalista Marino Bartoletti, il comico Gene Gnocchi, il magistrato Antonio Laronga, ed ancora importanti ospiti del calibro di Guido Saraceni, Emilio Casalini, Matteo Angioli e Isabel Russinova. L’attrice Violante Placido riceverà il premio “Radici”.

“Il riconoscimento rappresenta una novità introdotta per questa edizione, per dare un giusto riconoscimento a quelle personalità di alto profilo, che non hanno mai perso il contatto con le proprie Radici. In questo senso Violante Placido impersonifica a pieno lo spirito dell’iniziativa. Abbiamo pensato, altresì di invitare Luca Marsicovetere, anche lui figlio di questa terra, e vogliamo omaggiarlo per i grandissimi risultati ottenuti a livello nazionale ed europeo nella specialità dei 400 metri piani” ha affermato Celestino Di Corato, portavoce dell’Associazione Attivamente. Il festival, ideato e promosso dall’Associazione Attivamente, gode del contributo del Comune di Stornarella, di Pugliapromozione, dell’importante collaborazione della Pro-Loco di Stornarella. Main Sponsor dell’evento BPER Banca. Le attività del festival non si esauriranno con i talk, il 24 e 25 giugno saranno occasione per declinare il tema Radici in un grande evento enogastronomico di comunità. Il festival diviene festa e si colora di musica, teatro, tradizioni e tanto altro. Diretta dell’evento su PlayNews24.