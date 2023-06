Bacco inebria i vicoli della “Vieste en Rose”. In alto i calici, si brinda all’inizio dell’estate

Sua maestà, il vino rosato e il suo connubio perfetto con arte, musica e divertimento, ha fatto da cornice alla Vieste en Rose, la manifestazione che ha di fatto aperto la stagione estiva nella città garganica. Ieri sera nell’incantevole scenario del centro storico tantissima gente arrivata dalle località limitrofe, ma soprattutto turisti, soprattutto stranieri giunti sul Gargano per il lungo ponte del 2 giugno. Le viuzze del borgo antico decorate e arredate a tema rosé, con spazi informativi diventati luoghi di incontro, confronto e distribuzione di degustazioni di vino.

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione nasce con l’intento di creare un percorso coinvolgente di gusto e cultura tra i principali brand di vino. Ai banchi d’assaggio non solo cantine pugliesi ma, per la prima volta quest’anno, anche produttori provenienti da ogni parte d’Italia, a Vieste per promuovere il rosato. La kermesse, organizzata dal Comune di Vieste e dalla società di eventi Studio360, in collaborazione con l’associazione culturale Artemia, l’azienda di food & beverage “Partesa” e l’istituto alberghiero “Enrico Mattei” di Vieste, punta a fondere due esigenze: svago e divertimento, ma anche cultura e crescita della conoscenza dell’enologia, pugliese ed italiana.

“La ‘Vieste en Rose’ è la porta inaugurale dell’estate viestana – spiega Rossella Falcone, assessora al turismo della Città di Vieste -. È un evento che conquista gli amanti del vino provenienti da ogni zona della Puglia e dell’Italia e delle bellezze naturali di questo territorio“.

