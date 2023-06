Comune di Foggia

Area 6 – Urbanistica –SUE – SUAP

Via Protano – 71121 Foggia

AVVISO DI ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 49 del 04.05.2023 avente per oggetto:

“Mutamento di destinazione d’uso agricola a turistico-ricettiva per turismo rurale, ex art. 4 comma 1 della L.R. 11/1999, senza opere edili o variazione di cubatura, di ex podere ONC sito in loc. Mezzana Tagliata in ditta Celone srls Adozione di Variante Urbanistica ai sensi della L.R. n. 20 del 22/07/1998 Turismo rurale.”

è stata adottata la variante al PRG vigente, approvato con DGR n. 1005 del 20.07.2001, GU n. 206 del 05.09.2001, BURP n. 138 del 10.09.2001.

Ai sensi dell’articolo 16 della LR 56/1980 gli atti sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni.

Gli atti sono altresì consultabili nella sezione “Amministrazione Trasparente / Provvedimenti” del sito web istituzionale del Comune.

Le osservazioni dovranno pervenire all’indirizzo pec: [email protected] o con consegna a mano presso l’Ufficio di protocollo generale.