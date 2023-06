Tentano di uccidere camionista dopo banale litigio sul traffico, arrestati due giovani a Cerignola

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nei confronti di due giovani, sottoposti alle indagini preliminari in riferimento al reato di tentato omicidio, verificatosi il 12 maggio scorso a Cerignola, ai danni di un autotrasportatore.

In particolare, a seguito di un banale diverbio per motivi di viabilità stradale, i due avrebbero aggredito l’autotrasportatore esplodendo diversi colpi di arma da fuoco, provocandone solo per pura casualità un lieve ferimento.

Gli immediati accertamenti effettuati dal personale della squadra mobile della Questura di Foggia e dal personale del commissariato di Cerignola, con l’ausilio della Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti in ordine al reato contestato.

Nei giorni successivi, gli investigatori hanno avviato le attività di ricerca in tutto il territorio provinciale e nelle zone limitrofe, che hanno portato i due giovani a costituirsi presso il commissariato cerignolano.

A seguito dell’udienza di convalida, la competente autorità giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari – evidenzia la Questura in una nota -. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.