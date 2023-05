Capacità di spesa della Regione Puglia, Piemontese in audizione: “Per noi è fiore all’occhiello”

“Tutte le risorse, anche quelle non riferibili al POR, se sono spese per progetti coerenti con gli obiettivi dei fondi europei, sono utili allo sviluppo e perciò auspichiamo sia corretto il meccanismo appena varato dalla Legge 41/2023 sul PNRR e politiche di coesione, che blocca il flusso dei trasferimenti legati alla certificazione dei progetti coerenti, rischiando di provocare conseguenze molto negative per i Comuni che non sono riusciti a produrre spesa certificabile nei tempi previsti dai target comunitari”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, concludendo l’audizione davanti alla Prima Commissione Bilancio del Consiglio regionale in merito all’utilizzo delle risorse europee, del Fondo di Sviluppo e Coesione e del Piano Operativo Complementare, anni 2014-2021, richiesta dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.

Piemontese, accompagnato dal direttore della Struttura Speciale Autorità di Gestione del POR, Pasquale Orlando, ha illustrato tutto il complesso della spesa gestita dalla Regione Puglia, tornando a sottolineare come resti un “fiore all’occhiello di cui devono essere orgogliosi tutti i pugliesi perché è una capacità che ci viene riconosciuta a livello nazionale e europeo”.

Tutto il Programma Operativo Regionale 2014-2020, forte di una dotazione di 4 miliardi e 450 milioni di euro, sarà speso al 100 per cento entro il termine previsto al 31 dicembre di quest’anno, traguardo particolarmente positivo considerando che, anche in questo ciclo di fondi strutturali europei, la Puglia ha deciso di gestire unitariamente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo.

Così come è stato impegnato tutto anche il Fondo di Sviluppo e Coesione Patto per la Puglia 2014-2020, la cui dotazione complessiva è di 2 miliardi e 74 milioni di euro. Il vicepresidente Piemontese ha precisato che i progetti finanziati con l’FSC sono in tutto 7.171 per i quali le scadenze prevedono il conseguimento delle cosiddette obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 e entro il 30 giugno 2023 solo per progetti con importi superiori a 25 milioni di euro. A oggi la spesa effettiva sostenuta dalla Regione è pari a 1 miliardo e 21 milioni di euro, a fronte di 9 progetti oggi in valutazione in quanto non presentavano obbligazioni giuridicamente vincolanti a fine dicembre.

Anche i 2 miliardi e 670 milioni di euro del Piano Operativo Complementare sono tutti impegnati a favore di 8.041 progetti. A oggi la spesa è pari a 451 milioni e 600 mila euro a fronte di una scadenza prevista per il suo completamento fissata al 31 dicembre 2026.

“Un quadro che conforta, che qualifica la Puglia nel contesto nazionale e che ci spinge a lavorare con le altre Regioni italiane e con il Governo nazionale affinché non si disperdano coerenze e integrazioni tra tipi di fondi che, comunque siano denominati, hanno il comune obiettivo di sostenere lo sviluppo”, ha detto Piemontese sottolineando, rispetto alla gestione dei cosiddetti progetti coerenti e retrospettivi, quanto i beneficiari delle risorse siano esposti a rigidità e complessità delle procedure autorizzative italiane.

“Per fare un esempio facilmente comprensibile, basti considerare quello che facciamo sulle agevolazioni alle imprese – ha detto il vicepresidente alla Commissione Bilancio – per cui, attraverso solo il Titolo II Capo 3 e Capo 6, abbiamo gestito 11.466 richieste di finanziamento con un unico avviso POR, spendendo una quota pubblica di 885 milioni di euro che ha sostenuto e generato investimenti complessivi per oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro: ebbene, valutando 2.955 progetti di impresa del Titolo II coerenti con gli obiettivi del nostro POR, li abbiamo finanziati con 152 milioni di euro che siamo andati ad attingere dal FSC”.

“Questo meccanismo che è sano e che è stato utile a tutta l’Italia per conseguire i target di spesa – ha concluso Piemontese – non possiamo bloccarlo pensando di procedere semplicemente definanziando quando non si rispettano i target annuali e rischiando, quando i beneficiari sono i Comuni, di mandarli in dissesto”.