Vieste, torna il grande triathlon con l’Adriatic Series. Carlino: “Sarà una festa”

Per il secondo anno consecutivo l’Adriatic Series, il circuito multidisciplinare dell’Adriatico, fa tappa a Vieste con un triathlon olimpico. La Perla del Gargano domenica 4 giugno accoglie così il team organizzatore della Flipper Triathlon e gli sportivi che hanno scelto di partecipare a questo evento atteso e fortissimamente voluto dall’amministrazione comunale – Assessorato allo Sport. Attesi atleti da diverse regioni d’Italia, pronti a godersi una giornata di sport e condividere poi divertimento e relax con i propri famigliari in una località rinomata come Vieste.

I percorsi sono stati disegnati per esaltare le bellezze del territorio e al contempo garantire la massima sicurezza per i partecipanti: la prima frazione di 1.500 metri di nuoto si svolgerà su due giri da 750 metri, con uscita “all’australiana” al termine del primo giro. Dopo la prima transizione, gli atleti saranno pronti per la frazione ciclistica: dopo un primo tratto di 2K si entrerà nel circuito di 12K da ripetere per 3 volte, prima di rientrare dalla bretella di 2K in zona cambio. Infine, la frazione di corsa di 10K che si snoderà nel cuore di Vieste: in questo caso saranno sempre tre i giri da compiere, da 3.3K, prima di arrivare a tagliare la finish line a Marina Piccola.

“Sarà un’altra estate di grande sport – commenta l’assessore Dario Carlino – con tanti eventi sportivi che ben si coniugano con le attività turistiche, e che rappresentano il giusto movimento culturale che dobbiamo promuovere in virtù della nostra candidatura a “Comune europeo dello sport per il 2025” e che vedrà a settembre la presenza della commissione europea di ACES Europa che valuterà le condizioni per ricevere questa importante onorificenza. In questi giorni la nostra città sarà gremita di atleti provenienti da tutta Italia sia per la gara di triathlon che per le altre manifestazioni sportive che prossimamente si svolgeranno. Il VIESTival dello sport a settembre sarà la festa finale di questa spettacolare estate e sarà una grande festa”.