Violento incidente stradale auto-moto poco fa su via Camporeale a Foggia. Secondo una prima ricostruzione, dopo l’urto la moto si sarebbe schiantata contro un muro. Il centauro è stato trasportato in pronto soccorso e non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.