Riparte il “Tour della Salute”, grazie a Il Cuore Foggia e ad ERA i cittadini imparano le manovre di primo soccorso

A giugno riparte in Capitanata il “Tour della Salute”, progetto educativo promosso da Il Cuore Foggia – Nucleo POSPE di Protezione Civile ed E.R.A Provinciale Foggia, in collaborazione con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Foggia, con il patrocinio dei Comuni.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’attuazione della legge 116 del 2021, approvata dal Parlamento per favorire la progressiva diffusione dei defibrillatori esterni automatici, a partire dalla loro installazione nei luoghi pubblici e per promuovere tra i cittadini la conoscenza delle manovre di primo soccorso, comprese quelle di disostruzione delle vie aeree.

I volontari delle due associazioni istruiranno i cittadini “potenziali soccorritori” affinché siano pronti ad intervenire in caso di necessità; sappiano riconoscere l’arresto cardiaco o vengano aiutati a farlo dalla centrale operativa territoriale 118/112; sappiano eseguire correttamente le semplici manovre di rianimazione cardiopolmonare; cerchino e abbiano accesso velocemente ad un defibrillatore semiautomatico (DAE); possano eseguire le manovre di rianimazione senza timori di conseguenze legali.

“Tutto ciò – spiegano i presidenti Jole Figurella e Mario Guadagno – conduce ad un aumento della capacità, della consapevolezza e della disponibilità dei cittadini a soccorrere un individuo colpito da un arresto cardiaco extra-ospedaliero. Più il cittadino è sensibilizzato, educato e formato, più è in grado di controllare ciò che ostacola la sua sopravvivenza”.

Il tour della salute “Visitiamo la Città” è organizzato in maniera itinerante, cercando di coinvolgere più comuni della provincia di Foggia. Il calendario prevede: 1 giugno, Foggia; 6 giugno, Vico del Gargano; 8 giugno, Lucera; 13 giugno, Candela; 20 giugno, San Severo; 22 giugno, Castelluccio Valmaggiore.

Nelle piazze o spazi aperti alla cittadinanza, dalle ore 16.30 alle 19.00, trenta soccorritori – tra esecutori e istruttori IRC – con trenta manichini e con defibrillatori trainer spiegheranno le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco (BLSD) con esercitazioni pratiche delle manovre di RCP e disostruzioni delle vie aeree nell’adulto, bambino e lattante. Inoltre, medici specialisti intervengono, ognuno nel proprio campo, a disposizione dei cittadini, fornendo loro informazioni e consigli su come adottare uno stile di vita sano all’insegna della prevenzione. Un’ambulanza sarà a disposizione per la rilevazione dei parametri vitali (pressione, saturazione e glicemia.

Nel programma verranno coinvolti anche i bambini con laboratori sul corpo umano e semplici spiegazioni di Bls, grazie al supporto dei clowndottori del Nucleo POSPE (supporto psicologico e sanitario) de il Cuore Foggia.

Si parte il 1 giugno a Foggia, presso Parcocittà, con gli interventi di Massimo Zanasi, geriatra e Vincenzo Stoppino, gastroenterologo.