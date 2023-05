Job in Vieste, Gargano punta sull’inglese per attrarre turisti fuori stagione

Si chiama “Punti Cardinali” ed è un nuovo bando che punta a estendere a tutti i Comuni la rete di sportelli di orientamento e laboratori didattici creativi, a favore di chi non ha mai lavorato, chi ha perso un lavoro o di chi vuole riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. La Regione Puglia lo ha finanziato con 3 milioni di euro.

Un bando a sportello che ha visto la Capitanata come la provincia che ha presentato più progetti rispetto al resto della Puglia. La Regione sta destagionalizzando il lavoro con una serie di progetti, anche per cercare di qualificare i lavoratori stagionali, sempre meno presenti nelle località turistiche del Gargano. Il progetto che abbiamo seguito si chiama “Job in Vieste” con momenti formativi sulla brand identy, su come condurre un colloquio di lavoro e sull’importanza del coaching aziendale nella gestione del personale. Inoltre abbiamo intervistato alcune operatrici del settore turismo che hanno preso parte ad un laboratorio di lingua inglese.