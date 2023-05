Chiesto presidio h24 delle forze dell’ordine in Piazza Mercato. “Vogliamo aspettare che ci scappi il morto?”

“Ancora un episodio di criminalità violenta ad opera di bulletti adolescenti nel cuore della notte a piazza Mercato. Picchiatori fuori controllo, piccoli delinquenti crescono accanto a quelli più grandi di età, nello stesso brodo di coltura di irridente bestialità. L’ultimo episodio di cronaca e di brutalità immotivata, accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa, è stato riportato dai giornali e sottolinea la insufficiente vigilanza di una zona di Foggia che è in mano a quelli che dicono ‘Piazza Mercato è nostra’”. Lo riporta il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita di Foggia in una nota stampa.

“Piazza Mercato è dei cittadini onesti – proseguono –, che sono veramente stufi e la domanda che si fanno è: ma perché non si tiene sotto controllo almeno quella zona 24 ore su 24? Chi deve intervenire prima che ci mettiamo a piangere il morto? Chi restituirà la salute e la sicurezza alle persone oltraggiate, picchiate e tramortite, lasciate in terra e poi in ospedale sotto i ferri dei chirurghi? Chi deve garantire la sicurezza ai cittadini che pagano le tasse? Chi restituirà ai cittadini la fiducia nelle istituzioni?”

E ancora: “Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita di Foggia da mesi denuncia ciò che avviene in quel tratto di centro storico, con la movida e quel che ne consegue, anche ai danni di residenti e commercianti della zona ma sono state date solo assicurazioni e compiuto qualche intervento occasionale e temporaneo. Quel che è certo è che ora occorre il controllo fisico della zona 24 ore su 24 da parte dello Stato. Non sembra esserci alcuna alternativa per assicurare legalità e sicurezza già da oggi. Il Coordinamento esorta di nuovo con determinato appoggio le istituzioni tutte ad intervenire con fermezza per ripristinare l’agibilità e la sicurezza, la vita, anche di questa parte della città capoluogo, già martoriata da illegalità e delinquenza comune”.