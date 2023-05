Al Calcio Foggia 1920 la seconda edizione del Trofeo Arpi, gli Under 17 si impongono sul Bari 5 a 0

Nella giornata di domenica 28 maggio si è conclusa la seconda edizione della manifestazione calcistica dedicato ad atleti Under 17, il Trofeo Arpi 2023 – “I Giovani di Capitanata Scendono in Campo”.

Nel corso della presentazione ad inizio maggio, Bellisario Masi, Direttore della Fondazione Capitanata per Lo Sport ETS si soffermò principalmente sull’iniziativa che ricalcava alla perfezione lo spirito della Fondazione stessa, essere di supporto e al fianco con realtà come la ASD Fortis Daunia per supportare, sviluppare e far crescere progetti di alto spessore con le proprie competenze ed i propri valori che favoriscono e diffondono giorno per giorno l’attività di valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione per creare una società più inclusiva partendo proprio dai giovanissimi del nostro territorio.

Una tre giorni di alto spessore tecnico ed agonistico che ha visto incontrarsi nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 le realtà giovanili del territorio Dauno, la GsD San Pio X di Lucera, la AsD Juventus San Michele di Foggia, la Cosmano Sport di Foggia e il Manfredonia Calcio che in questa prima fase hanno disputato un mini torneo che ha visto la vittoria finale della Cosmano Sport.

Nella giornata di domenica sono entrate in scena le tre società professionistiche tra le maggiori espressioni del calcio professionistico in Puglia, la SSC Bari, l’Audace Cerignola ed il Foggia Calcio 1920 e proprio i Satanelli rosso neri hanno inaugurato le semifinali mattutine incontrando i pari età della Cosmano Sport.

Un rotondo 6-0 per la squadra allenata da Tommaso Zingarelli consente al Calcio Foggia di qualificarsi per la finalissima mentre nel secondo incontro è stata vera battaglia tra SSC Bari ed Audace Cerignola, con i Galletti bianco rossi che si sono imposti 3 a 1 in una partita ricca di spunti ed emozioni ed in bilico fina al termine.

Nel pomeriggio sul capo dell’ex FICG al cospetto di una nutrita schiera di spettatori ed osservatori calcistici è stata la Cosmano Sport ad aggiudicarsi il terzo posto della seconda edizione del Trofeo Arpi battendo per 2-1 l’Audace Cerignola dopo una bella partita giocata a ritmi molto alti nonostante il gran caldo che ha imperversato sul campo della ex FIGC di Foggia.

Al termine dell’incontro le due società sono state premiate da Pippo Severo Direttore Generale del Foggia Calcio e da Antonio la Porta allenatore in seconda dell’Audace Cerignola.

Momento clou la finalissima, il derbissimo tra Foggia e Bari, sfida dal grande fascino che ha visto sugli spalti alternarsi numerosi osservatori del panorama calcistico nazionale e ha avuto anche ospiti prestigiosi come Miguel Ángel Sainz-Maza, attualmente con l’Audace Cerignola e con un passato nel Foggia, Elio Di Toro che dei cerignolani è il direttore sportivo, Sergio Di Corcia, allenatore ed ex giocatore del Foggia, Antonio La Porta allenatore in seconda del Cerignola ed ex calciatore del Foggia e Domenico Botticella, ex portiere del Calcio Foggia ed oggi preparatore dei portieri di numerose squadre professionistiche.

Partita vera sin dal fischio iniziale della terna arbitrale con il Calcio Foggia 1920 che si impone sull’ SSC Bari per 5 a 0. Un risultato che ha messo in evidenza la grande capacità di costruire gioco da parte del team foggiano e che ha esaltato Gerardo Agnelli (figlio del mitico capitano del Foggia Christian Agnelli) autore di una tripletta e designato miglior calciatore della finale.

Il Bari, nonostante il rotondo risultato finale, non ha affatto demeritato impegnandosi per tutta la partita a tutto campo.

Per la premiazione finale delle squadre sono intervenuti i calciatori del Calcio Foggia 1920 Andrea Schenetti e Roberto Ogunseye, impegnati in questi giorni nel preparare la partita di ritorno dei Play Off per accedere alla Serie B contro in Crotone; i due calciatori, nonostante il momento delicato, non hanno voluto rinunziare nel portare il proprio supporto ai giovani calciatori, non negandosi all’abbraccio nei numerosi fans sugli spalti. Ha voluto essere presente nel premiare le squadre anche il Direttore Sportivo ed ex bandiera del Foggia Beppe di Bari.

Prima di congedare le squadre ed il pubblico presente il Direttore Masi, nel ringraziare non solo tutti gli addetti ai lavori che hanno voluto essere presenti sul campo e sugli spalti in questa tre giorni di calcio giovanile, ha voluto sottolineare il fair play di tutte le squadre partecipanti che si sono affrontate a viso aperto e con il giusto spirito agonistico nonostante la stagione calcistica sia arrivata al termine ma altrettanto è stato davvero entusiasmante vedere i genitori degli atleti sulle gradinate tifare e sostenere i propri colori in maniera competitiva ma assolutamente sana, ribadendo fondamentalmente che l’iniziativa ha voluto diffondere i valori che vanno oltre il campo di gioco.

Un grazie anche e soprattutto al Dott. Romano Bucci, Consigliere della Fondazione e medico a bordo campo durante gli incontri e agli artefici del progetto della Fortis Daunia Felice di Croce, Antonio Rendinelli e Gigi Pipoli che assieme al nostro instancabile Claudio Quaglione hanno messo a punto una macchina da guerra che ha avuto il riscontro positivo da tutti e che mette le basi per il futuro.

Divertirsi, divertire e condividere, promuovere la fiducia in sé stessi e il fair play ma soprattutto imparare a vincere e a perdere con pari dignità, perché il concetto cardine è che un ragazzo educato, incoraggiato ad agire in modo responsabile sarà un adulto migliore per la società.

L’appuntamento è per il 2024 per far crescere ancora di più il movimento giovanile calcistico.